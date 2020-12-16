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Доллар дешевеет к евро и иене 16 декабря перед итогами заседания ФРС
08:17 16.12.2020 |
Доллар дешевеет к евро и иене в среду утром на продолжении историй с подготовкой новых вливаний в американскую экономику и вакцинами от нового коронавируса, инвесторы также ожидают позднее в ходе торгов объявления итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.13 EET курс доллара к евро опускался до 1,2163 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2151 доллара за евро, курс доллара к иене - до 103,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 90,41 пункта.
Инвесторы ожидают позднее в ходе торгов объявления итогов декабрьского заседания Федрезерва. Регулятор, как ожидается, помимо решения о величине учётной ставки, которую, согласно мнению экспертов, он оставит неизменной, также обновит экономические прогнозы.
Американская валюта традиционно считается более надежным активом, и прогресс в деле вакцин от коронавируса также негативна для её курса. Вакцинация от коронавируса уже стартовала в Великобритании и США, ряд стран, в том числе Канада, Мексика, Сингапур, Коста-Рика и Панама, уже одобрили вакцину Pfizer и BioNTech. А Европейское лекарственное агентство (EMA) 21 декабря проведет заседание для рассмотрения вопроса о выдаче условного разрешения на использование этой вакцины и в Европейском союзе.
Кроме того, в конгрессе США продолжаются переговоры о стимулировании экономики в объеме примерно на 900 миллиардов долларов. Несмотря на то, что договориться не удается с августа, оптимизма прибавилось на сообщениях о том, что члены конгресса не поедут на рождественские каникулы, пока не примут какой-либо вариант стимулирующего законопроекта.
"Из-за всех этих... факторов... от вакцины до стимулирования, мы наблюдаем слабость доллара", - считает управляющий филиалом State Street Bank в Токио Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi), которого цитирует агентство Рейтер.
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