Минфин на аукционах ОВГЗ 15 декабря привлек в госбюджет 42,1 млрд грн, $ 266,1 млн и EUR 56,7 млн

Согласно информации на сайте Минфина, ставка отсечения по 3-мес. ОВГЗ была сохранена на уровне 10%, 6-мес. – 10,5%, 9-мес. – 10,75% и 4-летним – 12,25% годовых.
По годичным бумагам доходность выросла с 11,5% до 11,6%, а по 1,5-летним и трехлетним она была установлена на уровне соответственно 11,75% и 12%, тогда как на неделю назад по таким ставкам размещались соответственно 27-мес. и 3,5-летние бумаги.
Ставка 10-мес. долларовых ОВГЗ осталась на уровне 3,8%, а 11-мес. облигаций в евро была повышена с 2,45% до 2,5%.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|149
|150
|151
|152
|153
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000213219
|Доразмещение UA4000194468
|Доразмещение UA4000207989
|Доразмещение UA4000213300
|Доразмещение UA4000204002
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|15.12.2020
|15.12.2020
|15.12.2020
|15.12.2020
|15.12.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.12.2020
|16.12.2020
|16.12.2020
|16.12.2020
|16.12.2020
|Дата оплаты процентов
|16.06.2021
|20.01.2021
|12.05.2021
|Дата оплаты процентов
|21.07.2021
|10.11.2021
|Дата оплаты процентов
|11.05.2022
|Дата оплаты процентов
|Дата оплаты процентов
|Дата оплаты процентов
|Дата оплаты процентов
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|83.75
|48.15
|-
|85.00
|Номинальный уровень доходности. %
|7.50
|16.75
|9.63
|10.42
|17.00
|Срок обращения (дней)
|77
|182
|217
|315
|511
|Дата погашения
|03.03.2021
|16.06.2021
|21.07.2021
|27.10.2021
|11.05.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4 343 356 000
|9 852 318 000
|11 167 430 000
|9 251 153 000
|3 591 186 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|4 318 356 000
|9 842 318 000
|10 992 430 000
|7 398 773 000
|3 541 186 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 743 331 000
|14 025 102 000
|15 610 871 000
|11 241 895 000
|12 917 957 000
|Количество поданных заявок. шт
|23
|12
|15
|40
|28
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|22
|11
|13
|34
|27
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|11.50
|11.00
|11.85
|11.80
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|10.50
|10.75
|11.35
|11.50
|Установленная доходность. %
|10.00
|10.50
|10.75
|11.60
|11.75
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|10.50
|10.75
|11.56
|11.70
|Поступление в бюджет
|4 229 138 765.04
|10 134 536 421.42
|11 348 474 807.70
|6 727 593 339.49
|3 834 581 449.94
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|154
|155
|156
|157
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000204150
|Доразмещение UA4000211502 (Ном. в $США)
|Доразмещение UA4000213789 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|15.12.2020
|15.12.2020
|15.12.2020
|15.12.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.12.2020
|16.12.2020
|16.12.2020
|16.12.2020
|Дата оплаты процентов
|05.05.2021
|03.03.2021
|22.04.2021
|06.05.2021
|Дата оплаты процентов
|03.11.2021
|01.09.2021
|21.10.2021
|04.11.2021
|Дата оплаты процентов
|04.05.2022
|02.03.2022
|Дата оплаты процентов
|02.11.2022
|31.08.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|01.03.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|30.08.2023
|Дата оплаты процентов
|28.02.2024
|Дата оплаты процентов
|28.08.2024
|Дата оплаты процентов
|26.02.2025
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|54.75
|79.20
|17.50
|12.25
|Номинальный уровень доходности. %
|10.95
|15.84
|3.50
|2.45
|Срок обращения (дней)
|1 050
|1 533
|309
|323
|Дата погашения
|01.11.2023
|26.02.2025
|21.10.2021
|04.11.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 950 280 000
|2 784 023 000
|266 673 000
|56 533 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 800 280 000
|2 634 023 000
|265 323 000
|56 533 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3 051 459 000
|38 936 247 000
|661 348 000
|214 027 000
|Количество поданных заявок. шт
|21
|33
|67
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|20
|30
|63
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.09
|12.50
|4.00
|2.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.70
|12.08
|3.77
|2.45
|Установленная доходность. %
|12.00
|12.25
|3.80
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|11.98
|12.18
|3.80
|2.50
|Поступление в бюджет
|2 766 345 635.20
|3 063 489 392.50
|266 089 977.01
|56 668 473.04
Данные: Минфин Украины