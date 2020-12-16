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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин на аукционах ОВГЗ 15 декабря привлек в госбюджет 42,1 млрд грн, $ 266,1 млн и EUR 56,7 млн

19:30 15.12.2020 |

Финансы

 

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 15 декабря привлекло рекордный за всю историю объем средств – 52,4 млрд грн, из которых 42,1 млрд грн в гривне, ограничившись лишь незначительным повышением ставок по годичным и трехлетним бумагам.

Согласно информации на сайте Минфина, ставка отсечения по 3-мес. ОВГЗ была сохранена на уровне 10%, 6-мес. – 10,5%, 9-мес. – 10,75% и 4-летним – 12,25% годовых.

По годичным бумагам доходность выросла с 11,5% до 11,6%, а по 1,5-летним и трехлетним она была установлена на уровне соответственно 11,75% и 12%, тогда как на неделю назад по таким ставкам размещались соответственно 27-мес. и 3,5-летние бумаги.

Ставка 10-мес. долларовых ОВГЗ осталась на уровне 3,8%, а 11-мес. облигаций в евро была повышена с 2,45% до 2,5%.

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 149 150 151 152 153
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000213219 Доразмещение UA4000194468 Доразмещение UA4000207989 Доразмещение UA4000213300 Доразмещение UA4000204002
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,      
Дата размещения 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020
Дата оплаты за приобретенные облигации 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020
Дата оплаты процентов   16.06.2021 20.01.2021   12.05.2021
Дата оплаты процентов    21.07.2021   10.11.2021
Дата оплаты процентов      11.05.2022
Дата оплаты процентов      
Дата оплаты процентов      
Дата оплаты процентов      
Дата оплаты процентов      
Размер купонного платежа на одну облигацию - 83.75 48.15 - 85.00
Номинальный уровень доходности. % 7.50 16.75 9.63 10.42 17.00
Срок обращения (дней) 77 182 217 315 511
Дата погашения 03.03.2021 16.06.2021 21.07.2021 27.10.2021 11.05.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 4 343 356 000 9 852 318 000 11 167 430 000 9 251 153 000 3 591 186 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 4 318 356 000 9 842 318 000 10 992 430 000 7 398 773 000 3 541 186 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 11 743 331 000 14 025 102 000 15 610 871 000 11 241 895 000 12 917 957 000
Количество поданных заявок. шт 23 12 15 40 28
Количество удовлетворенных заявок. шт 22 11 13 34 27
Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.50 11.50 11.00 11.85 11.80
Минимальный уровень доходности облигаций. % 10.00 10.50 10.75 11.35 11.50
Установленная доходность. % 10.00 10.50 10.75 11.60 11.75
Средневзвешенная доходность. % 10.00 10.50 10.75 11.56 11.70
Поступление в бюджет 4 229 138 765.04 10 134 536 421.42 11 348 474 807.70 6 727 593 339.49 3 834 581 449.94

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 154 155 156 157
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000213227 Доразмещение UA4000204150 Доразмещение UA4000211502 (Ном. в $США) Доразмещение UA4000213789 (Ном. в ин.вал. EUR)
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,     
Дата размещения 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020
Дата оплаты за приобретенные облигации 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020
Дата оплаты процентов 05.05.2021 03.03.2021 22.04.2021 06.05.2021
Дата оплаты процентов 03.11.2021 01.09.2021 21.10.2021 04.11.2021
Дата оплаты процентов 04.05.2022 02.03.2022   
Дата оплаты процентов 02.11.2022 31.08.2022   
Дата оплаты процентов 03.05.2023 01.03.2023   
Дата оплаты процентов 01.11.2023 30.08.2023   
Дата оплаты процентов   28.02.2024   
Дата оплаты процентов   28.08.2024   
Дата оплаты процентов   26.02.2025   
Размер купонного платежа на одну облигацию 54.75 79.20 17.50 12.25
Номинальный уровень доходности. % 10.95 15.84 3.50 2.45
Срок обращения (дней) 1 050 1 533 309 323
Дата погашения 01.11.2023 26.02.2025 21.10.2021 04.11.2021
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2 950 280 000 2 784 023 000 266 673 000 56 533 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2 800 280 000 2 634 023 000 265 323 000 56 533 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 3 051 459 000 38 936 247 000 661 348 000 214 027 000
Количество поданных заявок. шт 21 33 67 10
Количество удовлетворенных заявок. шт 20 30 63 10
Максимальный уровень доходности облигаций. % 12.09 12.50 4.00 2.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 11.70 12.08 3.77 2.45
Установленная доходность. % 12.00 12.25 3.80 2.50
Средневзвешенная доходность. % 11.98 12.18 3.80 2.50
Поступление в бюджет 2 766 345 635.20 3 063 489 392.50 266 089 977.01 56 668 473.04

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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