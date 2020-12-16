ICU допускает рост ставок ОВГЗ Украины

Инвестиционная группа ICU допускает рост ставок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины и отмечает прирост по портфелям ОВГЗ нерезидентов, сообщил старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович.

"Мы видим, что хотя ставки на прошлой неделе еще немного росли и могут вполне расти и дальше, так как большие объемы еще нужно привлечь в бюджет, но, хотя банки и замещали весь этот год (...) нерезидентов, под конец года мы видим, что уже начинается определенный прирост по портфелям иностранцев", - сказал он в ходе онлайн-конференции во вторник.

По его словам, большую роль в активизации нерезидентов сыграло то, что Минфин стал предлагать выпуск с погашением в 2025 году, который, по его подсчетам, преимущественно находится в собственности иностранцев.

Котович отметил, что интерес также спровоцирован неплохими ставками по таким срокам обращения, уровнем ликвидности бумаг и интересом нерезидентов к рисковым активам в стране, которая развивается.

По данным НБУ, с начала декабря портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 0,1% – до 457,46 млрд грн, а нерезидентов – на 2,7%, до 76,55 млрд грн.