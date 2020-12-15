Цифровыми юанями оплатили 20 000 покупок на JD.com за сутки

Почти 20 000 транзакций в цифровых юанях (DCEP) на сайте онлайн-ритейлера JD.com произвели пользователи за первые 24 часа после начала эксперимента в городе Сучжоу, сообщает Global Times.

Муниципальные власти раздали жителям 100 000 «красных конвертов» на общую сумму 20 млн юаней ($3 млн) через лотерею накануне фестиваля онлайн-шопинга Double Twelve в субботу. Потратить средства необходимо до 27 декабря.

По данным JD Digits, финансового подразделения интернет-гиганта, первую цифровую транзакцию потребитель совершил через две секунды после 20:00 в пятницу, когда стартовал эксперимент.

В компании уточнили, что почти 80% платежей в электронной валюте совершили пользователи младше 40 лет. Как минимум одна транзакция превысила 10 000 юаней (~$1529).

Помимо JD.com, в эксперименте участвуют около 10 000 магазинов в Сучжоу.

Испытание DCEP в городе стало более масштабным, чем в Шэньчжэне, где в октябре среди жителей распространили 50 000 «красных конвертов».

Управляющий директор базирующегося в Шанхае Центра цифрового возрождения Цао Инь считает, что несмотря на активное тестирование скорость внедрения DCEP будет «осторожной».

«В 2021 году Китай продолжит поиск дополнительных сценариев для тестирования цифрового юаня, но масштабный запуск все еще маловероятен», - сказал он.

По его мнению, массовое внедрение цифровой валюты в стране произойдет примерно в 2023 году.

«Китай должен стать первой страной, запустившей цифровую валюту, в то время как такие государства, как США, стремятся обобщить его опыт и избежать рисков. В некотором смысле мы можем конкурировать только с нами в этом вопросе, и нет необходимости торопиться», - подчеркнул Цао Инь.

Напомним, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что для США важно не опередить всех с запуском цифровой валюты, а сделать это правильно.