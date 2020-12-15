Справочный курс гривны 15 декабря повышен на 11,92 коп до 27,7628 грн/$1

|Показатель
|14.12.2020
|15.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.882
|27.7628
|0.402
Данные: НБУ
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12:22 15.12.2020 |
Национальный банк 15 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 11.92 коп. до 27.7628 UAH/USD.
|Показатель
|14.12.2020
|15.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.882
|27.7628
|0.402
Данные: НБУ
|
|
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