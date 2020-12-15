Финансовые новости
- |
- 15.12.20
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 15.12.2020
10:46 15.12.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 15 декабря 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрэксимбанк
|27,9000
|Земельный капитал
|27,8847
|OTP Bank
|27,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9000
|Аккордрбанк
|27,8200
|Креди Агриколь
|27,9300
|Земельный капитал
|27,8064
|OTP Bank
|28,0000
|Украинский Капитал
|27,8000
|Банк Сич
|28,0000
|Креди Агриколь
|27,7700
|Глобус
|28,0000
|Форвард банк
|27,7500
|Пивденный
|28,0000
|Правекс
|27,7500
|ТАСкомбанк
|28,0000
|Ощадбанк
|27,7500
|Форвард банк
|28,0000
|Банк Сич
|27,7500
|Приватбанк
|28,0112
|Альфа-банк
|27,7500
|Аккордрбанк
|28,0700
|ТАСкомбанк
|27,7000
|Укрэксимбанк
|28,1000
|Приватбанк
|27,7000
|Правекс
|28,1500
|Пивденный
|27,7000
|Ощадбанк
|28,2500
|Глобус
|27,7000
|Альфа-банк
|28,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Украинский Капитал
|28,8000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрэксимбанк
|33,7500
|Банк Сич
|33,9000
|Земельный капитал
|33,6930
|Банк инвестиций и сбережений
|33,9000
|Креди Агриколь
|33,6700
|Креди Агриколь
|33,9500
|Форвард банк
|33,6000
|Правекс
|33,9500
|Глобус
|33,6000
|Форвард банк
|33,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,6000
|Земельный капитал
|33,9524
|Аккордрбанк
|33,6000
|Глобус
|34,0000
|OTP Bank
|33,6000
|Приватбанк
|34,0136
|Пивденный
|33,5500
|Аккордрбанк
|34,0500
|Банк Сич
|33,5500
|Пивденный
|34,0500
|Приватбанк
|33,5000
|OTP Bank
|34,1000
|Альфа-банк
|33,5000
|Ощадбанк
|34,1500
|ТАСкомбанк
|33,4500
|Укрэксимбанк
|34,1500
|Ощадбанк
|33,4000
|ТАСкомбанк
|34,3000
|Правекс
|33,3000
|Альфа-банк
|34,5000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Украинский Капитал
|34,5000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валютные продавцы утаптывают доллар, в то время как единственным значительным покупателем 14 декабря был только Нацбанк
|Гаагская ловушка для Кремля. Что теперь делать Путину
|Земля необетованная. Сколько лет тюрьмы грозит Коломойскому в Израиле
|Уголовный суд в Гааге расследует военные преступления на востоке Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк планирует штрафовать коллекторов за угрозы и шантаж
|Цифровыми юанями оплатили 20 000 покупок на JD.com за сутки
|Гривня до конца 2020г. будет оставаться на уровне 28 грн/$1 и в І пол.-2021 укрепится до 27,5 грн/$1 - прогноз ICU
|Курс доллара 15 декабря продолжает колебаться на разнонаправленных факторах
|Фондовые биржи АТР 15 декабря закрылись основном в минусе вслед за рынками США
|Справочный курс гривны 15 декабря повышен на 11,92 коп до 27,7628 грн/$1
Это интересно
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей
|Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»
|Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10
|Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X
|Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19
|Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены
|Bugatti рассказала о самой необычной технологии гиперкара Bolide