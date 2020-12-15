Курс доллара 15 декабря продолжает колебаться на разнонаправленных факторах

Курс доллара к основным мировым валютам во вторник днем по-прежнему стабилен, рынки продолжают следить за темой коронавируса, а также ожидают выхода очередной порции макростатистики и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.15 EET курс евро к доллару поднимался до 1,2144 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2143 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 104,11 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,03 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 90,71 пункта.

Отдельные страны продолжают ужесточать ограничения в связи с пандемией нового коронавируса. Днем ранее глава минздрава Великобритании объявил, что Лондон c полуночи среды будет переведен на максимальный уровень ограничений из-за роста числа заражений COVID в стране. В понедельник власти Нидерландов сообщили, что страна переходит на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января.

Внимание рынков также обращено к заседанию Федрезерва, которое должно пройти 15-16 декабря. Как прогнозируют аналитики, ФРС сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Но инвесторы также ожидают от регулятора обновленных макроэкономических прогнозов и комментариев по поводу перспектив для экономики в свете "второй волны" пандемии коронавируса.

Кроме того, позднее во вторник будет опубликована макростатистика. Как прогнозируют аналитики, промпроизводство в США в ноябре выросло на 0,3% в месячном выражении после роста на 1,1% в октябре.

Наконец, инвесторы обратили внимание и на политические новости из США, где голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Рынки теперь ожидают новости по поводу пакета поддержки экономики страны, переговоры о сумме которого ведутся с августа. Ранее в декабре американский министр финансов Стивен Мнучин предложил 916 миллиардов долларов. Окончательное решение до сих пор не было принято.