Швеция рассматривает возможность перехода на цифровые валюты

Правительство Швеции намерено исследовать возможность перехода на цифровые валюты, у Центрального банка страны уже есть пилотный проект.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пер Болунд, министр финансовых рынков Швеции, рассказал, что исследования по переходу на криптовалюту, начатое 11 декабря, планируется завершить до конца ноября 2022 года.

"Определяющим фактором является безопасная работа рынков цифровых валют, а также возможность равного доступа к ним у каждого", - отмечает он. "В зависимости от того, как будет создана криптовалюта и какие технологии будут применены, это будет иметь значительное влияние на всю финансовую систему".

В октябре использования наличных в Швеции снизилось до наименьшего за всю историю уровня - до 10% всех расчетов. В частности, пандемия ускорила отказ людей от банкнот и монет

Швеция является одной из первых стран, которые рассматривают внедрение криптовалюта. Их Центральный банк уже представил пилотный проект электронной кроны, основанный на аналогичной с Bitcoin блокчейн-технологии.

В 2018 году страну признали мировым лидером в достижении "безналичного общества" по проценту расчетов к ВВП.



