Евро 14 декабря укрепляется к доллару на данных о промпроизводстве в еврозоне

Курс евро к доллару поднимается в понедельник днем, инвесторы также отыгрывают данные о значительном росте промышленного производства в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 EET курс евро к доллару поднимался до 1,2156 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2111 доллара за евро; курс фунта стерлингов в то же время рос к доллару до 1,3431 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3223 доллара, или на 1,57%, курс доллара к иене снижался до 103,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,01 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,44%, до 90,58 пункта.

Трейдеры обращают внимание на то, что, по последним данным, объем промышленного производства в еврозоне в октябре вырос на 2,1% в месячном выражении, хотя прогнозировался рост на 2%. А в годовом исчислении показатель снизился на 3,8% вместо ожидаемого уменьшения на 4,4%.

Фунт стерлингов в свою очередь дорожает к доллару более чем на 1,5% после того, как Великобритания и ЕС согласились продолжить переговоры о торговом соглашении после пропущенного дедлайна 13 декабря.

В целом же сам доллар продолжает слабеть, в частности, находясь против европейской валюты у минимумов с апреля 2018 года, поскольку игроки выходят из него как надёжного актива на оптимизме на более рисковых рынках в связи с развитием истории с вакцинами от коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) страны одобрило вакцину Pfizer для использования в экстренных ситуациях. Президент также заверил американцев в безопасности вакцин компаний Pfizer и Moderna.