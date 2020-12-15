Справочный курс гривны 14 декабря повышен на 8,29 коп до 27,882 грн/$1

|Показатель
|11.12.2020
|14.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9649
|27.882
|0.402
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:21 14.12.2020 |
Национальный банк 14 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.29 коп. до 27.882 UAH/USD.
|Показатель
|11.12.2020
|14.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9649
|27.882
|0.402
Данные: НБУ
|
|
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