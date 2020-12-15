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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14.12.2020
11:04 14.12.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14 декабря 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|28,0700
|OTP Bank
|28,1000
|Банк Сич
|28,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Укрэксимбанк
|27,9500
|Креди Агриколь
|28,1000
|Форвард банк
|27,9000
|ТАСкомбанк
|28,1500
|Ощадбанк
|27,9000
|Укрэксимбанк
|28,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9000
|Форвард банк
|28,1500
|Альфа-банк
|27,9000
|Банк Сич
|28,2000
|OTP Bank
|27,9000
|Правекс
|28,2000
|ТАСкомбанк
|27,8500
|Укрстройинвестбанк
|28,2000
|Приватбанк
|27,8500
|Приватбанк
|28,2486
|Правекс
|27,8500
|Ощадбанк
|28,3400
|Креди Агриколь
|27,8500
|Альфа-банк
|28,5500
|Украинский Капитал
|27,8000
|Украинский Капитал
|28,8000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|33,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|34,0400
|Банк инвестиций и сбережений
|33,8000
|Форвард банк
|34,0500
|Банк Сич
|33,8000
|Креди Агриколь
|34,0900
|Форвард банк
|33,7500
|OTP Bank
|34,1000
|Укрэксимбанк
|33,7500
|Банк Сич
|34,1000
|Приватбанк
|33,7500
|Правекс
|34,1000
|Креди Агриколь
|33,7000
|Укрстройинвестбанк
|34,1500
|Альфа-банк
|33,7000
|Укрэксимбанк
|34,1500
|OTP Bank
|33,7000
|Приватбанк
|34,2466
|ТАСкомбанк
|33,5500
|Ощадбанк
|34,2500
|Ощадбанк
|33,4500
|ТАСкомбанк
|34,3500
|Правекс
|33,3000
|Украинский Капитал
|34,5000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Альфа-банк
|34,7000
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