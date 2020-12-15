Исследование: в отличие от китов розничные инвесторы покупают биткоин во время роста цены

Крупные инвесторы из числа институционалов и индивидуальных китов извлекли прибыль во время осеннего ралли биткоина, покупая преимущественно на откатах и продавая на локальных максимумах. Об этом говорится в недавнем исследовании криптовалютной биржи OKEx.

В отличие от китов розничные инвесторы по большей части покупали во время роста первой криптовалюты.

Исследование охватило период с 1 августа по 30 ноября 2020 года, проанализировав данные по наиболее популярной на OKEx паре BTC/USDT.

Торговую активность разделили на несколько категорий: транзакции до 0,5 BTC (розничные инвесторы), 0,5 BTC - 2 BTC (профессиональные трейдеры) и 5 BTC - 10 BTC и более 10 BTC (крупные трейдеры, киты и институционалы).

Как видно на приведенной ниже таблице, в октябре и ноябре, несмотря на растущие цены, розничные инвесторы продолжали покупки.

Крупные трейдеры аккумулировали наиболее значимые позиции при ценах около $10 000, зафиксировав прибыль в период активного роста.

Исследование также показало разное поведение инвесторов во время падения рынка на День благодарения 26 ноября. Небольшие инвесторы поддались панике и начали продавать, в то время как киты, напротив, воспользовались моментом для новых покупок.

«Как видно, все, кроме большинства розничных трейдеров, зафиксировали прибыль, когда 30 ноября биткоин достиг нового исторического максимума», - говорится в отчете.

Напомним, согласно недавнему исследованию Chainalysis, с начала года число кошельков с балансом более 1000 BTC увеличилось на 302. Балансы на соответствующих адресах за это время выросли на 1,4 млн BTC.



