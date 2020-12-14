Финансовые новости
- |
- 14.12.20
- |
- 09:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фунт укрепляется к доллару на продлении переговоров Лондона и ЕС
08:08 14.12.2020 |
Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник утром растет, инвесторы оценивают решение Великобритании и ЕС продлить переговоры по торговому соглашению после пропущенного дедлайна, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3312 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3223 доллара, или на 0,67%.
Курс евро к доллару поднимался до 1,2132 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2111 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,01 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 90,81 пункта.
Ситуация вокруг торговли между Великобританией и ЕС с нового года продолжает оставаться одной из центральных для мировых рынков. Как говорится в их совместном заявлении, переговоры по торговому соглашению будут продолжены, и стороны будут искать возможность компромисса до последнего.
Ранее стороны договорились принять решение о будущем торговой сделки 13 декабря. После консультаций групп переговорщиков премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели в воскресенье телефонный разговор, на котором договорились о продолжении переговорного процесса.
"Для фунта это временный рост, но по-прежнему нет ясности по поводу того, что сценария без сделки можно избежать. Частичная сделка с соглашением продолжить переговоры в следующем году могут спасти фунт, но что-то меньшее может привести к новой распродаже", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега IG Securities в Токио Securities Юничи Исикаву (Junichi Ishikawa).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Благодаря новой «Кольчуге» пол-России будет как на ладони
|Кому мешок на голову, кому — квартира в Ирпене. Какие судьбы уготованы коллаборантам из ОРДЛО
|Доллар уже ниже 28. Иностранцы продают валюту перед покупкой ОВГЗ
|Минфин Украины закрыл книгу доразмещения еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% - источник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 14 декабря на новостях вокруг вакцины от коронавируса
|Фунт укрепляется к доллару на продлении переговоров Лондона и ЕС
|Биржи АТР 14 декабря преимущественно растут на ожиданиях по вакцине
|Фондовые биржи США 11 декабря закрылись разнонаправлено на фоне не оправдавшихся ожиданий о принятии пакета экономической помощи
|Доллар уже ниже 28. Иностранцы продают валюту перед покупкой ОВГЗ
|НБУ возобновил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны
Это интересно
|Apple размышляет над тем, чтобы убрать кабель для зарядки из комплекта будущих iPhone
|Представлен обновленный Nissan Kicks
|Nissan обновил Patrol для Америки
|Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился взрывом. Но Илон Маск все равно доволен
|Google упростила синхронизацию между устройствами для пользователей Chrome
|Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70
|В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете