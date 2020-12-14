Фунт укрепляется к доллару на продлении переговоров Лондона и ЕС

Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник утром растет, инвесторы оценивают решение Великобритании и ЕС продлить переговоры по торговому соглашению после пропущенного дедлайна, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.11 EET курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3312 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3223 доллара, или на 0,67%.

Курс евро к доллару поднимался до 1,2132 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2111 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,01 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 90,81 пункта.

Ситуация вокруг торговли между Великобританией и ЕС с нового года продолжает оставаться одной из центральных для мировых рынков. Как говорится в их совместном заявлении, переговоры по торговому соглашению будут продолжены, и стороны будут искать возможность компромисса до последнего.

Ранее стороны договорились принять решение о будущем торговой сделки 13 декабря. После консультаций групп переговорщиков премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели в воскресенье телефонный разговор, на котором договорились о продолжении переговорного процесса.

"Для фунта это временный рост, но по-прежнему нет ясности по поводу того, что сценария без сделки можно избежать. Частичная сделка с соглашением продолжить переговоры в следующем году могут спасти фунт, но что-то меньшее может привести к новой распродаже", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега IG Securities в Токио Securities Юничи Исикаву (Junichi Ishikawa).