НБУ возобновил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ возобновил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны

21:16 11.12.2020 |

Финансы

 

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ вышел на рынок после четырех недель, в течение которых он отказывался от интервенций по покупке или продаже валюты.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4629,40 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 827,80 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. За прошедшую неделю курс снизился на 1,1% (с 28,29 на 7 декабря).

В течение ноября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов и купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным - минус 29,0 млн долларов,

В течение октября также наблюдалась чистая продажа валюты центробанком - 208,30 долларов. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ было отрицательным - минус 197,5 млн долларов.
По материалам: РБК-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

11.12 Доллар уже ниже 28. Иностранцы продают валюту перед покупкой ОВГЗ

11.12 НБУ возобновил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны

11.12 Депозитные ставки для физлиц 11.12.20

11.12 Минфин Украины закрыл книгу доразмещения еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% - источник

11.12 НБУ опять изменил структуру. Рожкову перевели в «хозяйственный блок»

11.12 Как белорусскому партнеру Медчедчука дали купить банк в Украине

11.12 Фунт дешевеет к доллару 11 декабря на неопределенности вокруг Brexit

11.12 Справочный курс гривны 11 декабря повышен на 11,29 коп до 27,9649 грн/$1

11.12 Фондовые биржи АТР 11 декабря закрылись в основном в минусе на опасениях из-за COVID

11.12 НБУ определил критерии отнесения объектов банковской системы к критической инфраструктуре

11.12 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.12.20

11.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.12.20

11.12 Остаток средств на корсчетах банков 11.12.20

11.12 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.12.2020

11.12 Банк ING протестировал решение для хранения криптовалют

• дальше…

11.12 Деньги в обмен на правосудие: как ЕС преодолел сопротивление Польши и Венгрии и почему это важно

11.12 Поможет ли отключение Беларуси от SWIFT лишить власти Лукашенко?

11.12 Новая сказка про «Армату». Куда уедет российский танк Т-14 без импортной электроники

11.12 Власти США помогут мелким операторам избавиться от оборудования Huawei и ZTE

11.12 Польша и Венгрия неофициально согласились не ветировать бюджет ЕС – СМИ

11.12 ЕС вводит дополнительные санкции против Турции

11.12 ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

11.12 Нидерланды высылают двух российских дипломатов за шпионаж

10.12 Белорусам закрыли границу на выезд: COVID-19 или политика?

10.12 ЕЦБ улучшил прогнозы ВВП еврозоны в 2020 и 2022г, ухудшил прогноз на 2021г

10.12 На бирже Уолл-стрит появятся фьючерсы на воду

10.12 В Китае частной компании впервые разрешили экспорт нефтепродуктов

10.12 Подлодки и кредиты: Греция просит ЕС наказать Турцию

09.12 В ЕС полиция может получить доступ к закодированным данным

09.12 Российское судно для достройки «Северного потока-2» вновь вернулось к берегам РФ

• дальше…

09.12 Украина перейдет к переписи населения по реестрам вместо бумажной через 10 лет, – Немчинов

09.12 Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января

08.12 В Госпотребслужбе рассказали, работу какого транспорта ограничат в Киеве в случае необходимости

08.12 Украина заняла 83 место в рейтинге скорости мобильного интернета

08.12 Бронирование авиа и железнодорожных билетов достигло 70% от докарантинного уровня

07.12 Опрос: 50% украинцев боятся финансовых трудностей из-за COVID-19 больше, чем болезни

04.12 Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

04.12 Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на три недели – Степанов

03.12 Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine

03.12 В столице запустили пилот по обмену водительского удостоверения

01.12 Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун

27.11 В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию

26.11 В приложении «Дия» запустили реестр избирателей

26.11 Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане из-за долгов Федерации профсоюзов перед ипотекодержателем

26.11 Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

• дальше…

11.12 Дыра в нацбезопасности. Как Венецианская комиссия вместо Зеленского разрулила наш конституционный кризис

11.12 Как Украине дальше говорить с Россией о Донбассе

11.12 НБУ опять изменил структуру. Рожкову перевели в «хозяйственный блок»

11.12 Экс-глава ГФС «дорисовал» себе 1000% надбавки к окладу - прокуратура

11.12 «Я тебя породил, я тебя и убью»: Вчера у Коломойского объявили региональную войну Зеленскому

11.12 Как белорусскому партнеру Медчедчука дали купить банк в Украине

11.12 Венецианская комиссия советует Украине изменить закон о Конституционном суде

10.12 В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу «ВиЭйБи Банка» как попытку его саботажа

10.12 Возвращение Резниченко. Сможет ли Филатов при поддержке Зеленского отобрать Днепропетровщину у Коломойского

10.12 Конфликт Тарана и Хомчака: Кого уволит Зеленский

10.12 Миссия — возглавить облсоветы: Как «слуги» до сих пор пытаются победить на местных выборах

10.12 КС обвинили в узурпации: «Венецианка» рассказала, что делать с решением об е-декларациях

10.12 В ЕС считают недостаточным наказание за ложь в декларациях, восстановленное Радой после решения КС

09.12 Сессия через флешку: Как Кернес согнал в коалицию «младших» братьев

09.12 Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до получения выводов Венецианской комиссии

• дальше…

11.12 Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены

11.12 Bugatti рассказала о самой необычной технологии гиперкара Bolide

11.12 В Gmail разрешили редактировать документы Microsoft Office напрямую

11.12 Власти США помогут мелким операторам избавиться от оборудования Huawei и ZTE

10.12 Компания Microsoft запатентовала технологию создания «цифрового бессмертия»

10.12 У Alfa Romeo Stelvio появилась новая версия Veloce Ti

10.12 Версия Chrome 88 перейдет на поддержку Manifest V3

10.12 Hyundai хочет купить производителя роботов Boston Dynamics

10.12 Apple размышляет над тем, чтобы убрать кабель для зарядки из комплекта будущих iPhone

10.12 Представлен обновленный Nissan Kicks

10.12 Nissan обновил Patrol для Америки

10.12 Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился взрывом. Но Илон Маск все равно доволен

09.12 Google упростила синхронизацию между устройствами для пользователей Chrome

09.12 Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70

09.12 В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете

• дальше…

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно