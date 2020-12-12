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НБУ возобновил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны
21:16 11.12.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ вышел на рынок после четырех недель, в течение которых он отказывался от интервенций по покупке или продаже валюты.
По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4629,40 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 827,80 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. За прошедшую неделю курс снизился на 1,1% (с 28,29 на 7 декабря).
В течение ноября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов и купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным - минус 29,0 млн долларов,
В течение октября также наблюдалась чистая продажа валюты центробанком - 208,30 долларов. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.
Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ было отрицательным - минус 197,5 млн долларов.
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