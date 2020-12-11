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НБУ определил критерии отнесения объектов банковской системы к критической инфраструктуре
11:56 11.12.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) определил критерии и порядок отнесения объектов банковской системы к критической инфраструктуре и критической информационной инфраструктуре с целью повышения уровня информационной безопасности и киберзащиты банковской системы.
Соответствующие изменения содержит постановление правления НБУ от 30 ноября 2020 года № 151 "Об утверждении положения об определении объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины", которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 11 декабря 2020 года.
Как сообщила пресс-служба банка, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, которые имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес. В частности, такими объектами являются НБУ, банки, включенные в перечень системно важных банков, в перечень банков Украины, уполномоченных для работы (осуществление операций) в особый период и банки в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.
Регулятор также отнес к объектам критической информационной инфраструктуры информационные системы объектов в банковской системе, кибератака на которые может непосредственно повлиять на устойчивое функционирование объекта критической инфраструктуры.
Кроме того, этим постановлением определены объемы и порядок предоставления банками информации, необходимой для ведения реестра объектов критической информационной инфраструктуры.
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