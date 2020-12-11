Финансовые новости
- |
- 11.12.20
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 11.12.20
11:04 11.12.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 ноября
|43578.7
|11 ноября
|57412.1
|12 ноября
|59063.5
|13 ноября
|55443.0
|16 ноября
|62077.8
|17 ноября
|60835.3
|18 ноября
|57504.4
|19 ноября
|55816.7
|20 ноября
|52807.5
|23 ноября
|55267.1
|24 ноября
|57729.7
|25 ноября
|58137.3
|26 ноября
|55961.8
|27 ноября
|58811.8
|30 ноября
|54748.3
|1 декабря
|51546.4
|2 декабря
|49123.7
|3 декабря
|51585.9
|4 декабря
|53039.6
|7 декабря
|55379.0
|8 декабря
|51670.8
|9 декабря
|45219.6
|10 декабря
|46726.3
|11 декабря
|58333.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 11 декабря - 28,0750 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как белорусскому партнеру Медчедчука дали купить банк в Украине
|Возвращение Резниченко. Сможет ли Филатов при поддержке Зеленского отобрать Днепропетровщину у Коломойского
|Конфликт Тарана и Хомчака: Кого уволит Зеленский
|Миссия — возглавить облсоветы: Как «слуги» до сих пор пытаются победить на местных выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как белорусскому партнеру Медчедчука дали купить банк в Украине
|Фунт дешевеет к доллару 11 декабря на неопределенности вокруг Brexit
|Справочный курс гривны 11 декабря повышен на 11,29 коп до 27,9649 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 11 декабря закрылись в основном в минусе на опасениях из-за COVID
|НБУ определил критерии отнесения объектов банковской системы к критической инфраструктуре
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.12.20
Это интересно
|Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился взрывом. Но Илон Маск все равно доволен
|Google упростила синхронизацию между устройствами для пользователей Chrome
|Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70
|В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете
|Илон Маск подтвердил, что переехал в Техас
|Появились подробности о первом электрокаре Bentley
|Google всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открыто