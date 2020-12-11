Банк ING протестировал решение для хранения криптовалют

Голландский банк ING впервые раскрыл детали предварительных испытаний решения для хранения цифровых активов, разработанного в рамках проекта Pyctor, пишет CoinDesk.

В проекте, нацеленном на создание инфраструктуры хранения и проведения расчетно-клиринговых операций с криптоактивами, также принимают участие такие банки и инвестиционные компании, как ABN AMRO, BNP Paribas Securities Services, Citibank, Invesco, Societe Generale, State Street, UBS и другие.

Pyctor включен в нормативную «песочницу» Британского Управления по финансовому надзору (FCA).

Согласно руководителю направления блокчейна в ING Эрве Франсуа, Pyctor включает в себя несколько уровней безопасности, такие как, многосторонние вычисления (MPC) и аппаратные модули защиты, а также децентрализацию.

«Сеть Pyctor для финансовых организаций повышает безопасность находящихся в хранилище цифровых активов и устраняет единые точки отказа», - заявил он.

Работа над проектом началась не позднее декабря прошлого года, когда об этом сообщило Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

До присоединения к песочнице FCA в июле 2020 года, Pyctor провел пилотное испытание с участием компаний DLA, Piper, R3 Tata Consultancy Services и Securosys. В нем участвовали два управляющих активами. Их кастодианы передали в тестовой сети Ethereum токен, представляющий собой цифровую облигацию, выпущенную подразделением Societe Generale под названием Forge.

По словам Франсуа, сделка подтвердила надежность децентрализованной операционной модели безопасного хранения и передачи активов Pyctor.

Другое пилотное испытание в рамках песочницы FCA участники проекта посвятили проработке операционной модели выпуска токенов и их управления. В этом случае, по словам Франсуа, смарт-контракт, участвующий в выпуске токенов в сети Ethereum, управлялся частной сетью Pyctor.

«Транзакция прошла в блокчейне Ethereum, подтвердив предположения о жизнеспособности использования публичных сетей», - подчеркнул Франсуа.

Помимо разработки кастодиального решения для криптовалют ING также играет активную роль в борьбе с отмыванием средств в индустрии. Финансовое учреждение стало одним из создателей протокола Travel Rule, который помогает поставщикам услуг в области виртуальных активов соблюдать AML и CFT процедуры, разработанные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).