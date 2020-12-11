Доллар 11 декабря дешевеет к евро и иене в ожидании стимулирования экономики США

Курс доллара в пятницу утром снижается к евро и к иене в ожидании принятия решения по пакету финансовой помощи экономики США на фоне статистики о росте числа первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.17 EET курс евро к доллару рос до 1,2155 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2136 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 104,03 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 90,66 пункта.

В пятницу курс доллара уменьшается к основным мировым валютам, давление на американскую валюту оказывает статистика по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю увеличилось на максимальное с марта количество - сразу на 137 тысяч. Подобные данные указывают на необходимость скорейшего принятия финансовых мер для поддержки американской экономики, которые при этом повлияют на снижение курса доллара.

"Мы просто ждем решения по сделке (между политическими силами по поддержке экономики - ред.). Я бы не ожидал многого от рынков в том или ином направлении, поскольку мы приближаемся к концу года. Особенно если принятие пакета будет все так же откладываться", - приводит агентство Блумберг мнение портфельного менеджера Gradient Investments Кита Гэнгла (Keith Gangl).

Поддержку евро оказывают результаты заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). В четверг ЕЦБ принял решение увеличить специальную программу по покупке активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) на 500 миллиардов евро, а ее срок - на девять месяцев. Программа объемом 1,85 триллиона евро будет действовать минимум до конца марта 2022 года.