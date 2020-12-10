Иностранцы снова начали покупать ОВГЗ. Курс доллара опустился почти до 28 грн

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

10 декабря безналичный доллар подешевел на 4 копейки, и межбанк закрылся в рамках 28,04-28,06 грн/$.

Средние наличные курсы наоборот на 4 копейки поднялись на продаже, и не изменились на покупке. К вечеру они были в таких диапазонах:

28,20-28,45 грн/$ - на продаже;

28,0-28,10 грн/$ - на покупке.

Межбанковская торговля была не очень активной. Объем сделок сократился со $147 млн до $94 млн. С утра котировки держались наверху, но после скатились вниз.

"После роста в ходе закрытия межбанка в среду, утренние торги в четверг открылись в диапазоне 28,08-28,10 грн/$. Баланс спроса и предложения удерживал рынок какое-то время в диапазоне 28,08-28,09 грн/$, затем мы переместились на 28,07-28,08 грн/$, но к обеду вновь вернулись на 28,08-28,09 грн/$. После обеда оставшиеся продавцы обвалили доллар и закрытие торгов проходило в районе 28,04-28,06 грн/tiny_mce_markerquot;, - рассказал "Стране" руководитель торговых операций на межбанковском рынке Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Кроме привычного экспорта/импорта на межбанке наблюдались также валютные продавцы, которые вчера набрали доллара на просадке курса.

Ключевой темой на финансовом рынке остается размещение крупное Минфином своих облигаций внутреннего госзайма в этот вторник, 8 декабря, - на 15,96 млрд грн.

Сегодня пришел нацбанковский отчет, который доказал, что часть долгосрочных бумаг купили иностранцы. Сумма не самая огромная - 1,8 млрд грн. Тем не менее, расценивается рынком, как положительное движение. Ведь до сих пор нерезиденты выводили свои капиталы из ОВГЗ, и валютными покупками давили на курс гривны.

Новый тренд говорит об обратном: если иностранцы продолжат покупать гривневые гособлигации, то будут опускать курс доллара.

"Для гривны вырисовывается оптимистичная развязка к концу года. Нерезиденты на паузе, и даже набирают на позицию в ОВГЗ, импортеры вялые, спекулянты - тоже не спешат. Крупный покупатель валюты - только Нацбанк", - выдал "Стране" общий вывод руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Сегодняшнее заседание монетарного комитета Нацбанка и решение о сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых мало впечатлило рынок. Оно было предсказуемым, и прогнозировалось банкирами еще неделю назад.

"Сохранение прежней учетной ставки не сказалось ни на настроениях межбанка, ни на финансовом рынке в целом. Корпоративное кредитование в стране двигается с большим трудом, хотя в ноябре было зафиксировано небольшое увеличение гривневого портфеля юрлиц: на 0,9%, до 428,1 млрд грн. На рынке по-прежнему не хватает качественных кредитоспособных заемщиков, кредитные риски остаются высокими, а права кредиторов слабо защищены. Да и в целом все ждут завершения карантинного периода и снятия ограничений", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На завтра, 11 декабря, финансисты прогнозируют новое укрепление гривны. Открытия межбанка ждут в рамках 28,05-28,07 грн/$, но допускают дальнейшее движение на 28,0 грн/$. Где, как рассчитывают казначеи, его снова выйдет скупать Нацбанк.

Большого спроса на валюту никто не предвещает. Повышения интереса к доллару допускают лишь, если Минфин по мере перекрытия дефицита бюджета начнет активнее проводить платежи по расходной части бюджета.

"Если на руках компаний и фирм появится ликвидность благодаря госпроектам, и они пойдут быстро на межбанк брать валюту, чтобы пересидеть праздники и локдаун в долларе", - считает Андрей Шевчишин.