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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Deutsche Bank осторожно оптимистичен в оценке рынка ОВГЗ в 2021г, отмечает риски инфляции

 

Аналитики Deutsche Bank с осторожным оптимизмом оценивают перспективы рынка внутренних заимствований Украины в 2021 году в связи с ростом доходности, повышением склонности к риску вложений во внутренние рынки развивающихся стран, однако отмечают связанные с растущим инфляционным давлением риски.

Как указано в подготовленном ими Emerging Markets Outlook 2021, целевая доходность 5-летних ОВГЗ Украины к концу следующего года оценивается в 10% при условии стабилизации инфляции во втором полугодии и неизменных ставок.

Аналитики Deutsche Bank после девальвации гривни в 2020 году на 20% прогнозируют продолжение роста ее курса и рекомендуют инвесторам рассмотреть FI (fixed income) по сравнению с FX (forex), отмечая, что се же большее предпочтение отдают внутреннему рынку Египта, чем Украины.

Согласно прогнозу, рост потребительских цен в Украине может превысить 6% ко второму кварталу 2021 года под влиянием растущей энергетической инфляции, умеренного обесценивания гривны и нормализации низких цен на продукты питания.

По мнению аналитиков DB, НБУ в ближайшем будущем будет сохранять учетную ставку на уровне 6%, однако если инфляционные ожидания вырастут более существенно, то это может стать проверкой готовности нового руководства Нацбанка изменить политику в несколько более агрессивную сторону. С другой стороны, говорится в отчете, к концу 2021 - началу 2022 года может появиться пространство для умеренного смягчения, если удастся избежать сценариев риска.

Говоря о них, эксперты отмечают, что переговоры с МВФ останутся в центре внимания инвесторов, и хотя возобновление финансирования ожидается в начале 2021 года, но определенности в этом вопросе нет. Еще один вопрос, на который обращается внимание в отчете - повышенный дефицит бюджета.

Согласно документу, банк ожидает в основном сохранения статус-кво во внутренней и внешней политике в 2021 году с замедлением прогресса в связи со снижением популярности президента и его партии, которые, однако, будут оставаться доминирующей силой из-за борьбы оппозиционный партий.

Deutsche Bank прогнозирует, что после спада на 5.5% в 2020 году экономика Украины в 2021 году вырастет на 3,5%, а в 2022 году - на 3,9%.

Как сообщалось, на последних аукционах по размещению ОВГЗ 8 декабря Минфин сохранил ставку по 3 мес. ОВГЗ на уровне 10% и повысил по всем остальным: по 6-мес. - до 10,5%, 11-мес. - до 11,5%, 27-мес. - до 11,75%, 42-мес. - до 12% и 4-летним - до 12,25%.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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