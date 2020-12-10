Денежная масса в Украине в ноябре возросла на 1%

Денежная масса в Украине в ноябре 2020 года возросла на 0,8% - до 1 трлн 769 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 0,8% - до 586,269 млрд грн.

Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в ноябре возросли на 1,3% - до 493,081 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 0,6% - до 1 трлн 272,634 млрд грн, в частности, в национальной валюте - на 0,6% (до 767,017 млрд грн), в инвалюте - на 0,5% (до 505,617 млрд грн).

Вместе с тем кредитный портфель банков вырос на 0,4% - до 964,036 млрд грн, в том числе в нацвалюте - 1% (до 602,679 млрд грн), в инвалюте - на 0,5% (до 361,357 млрд грн), свидетельствует отчет.

Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в ноябре снизились на 0,9% - до $15,241 млрд.

Как сообщалось, в октябре 2020 года денежная масса в Украине увеличилась на 2%, денежная база - на 2,4%, в том числе М0 - на 2,2%. Депозитный портфель банков за октябрь увеличился на 1,9%, в то время как кредитный сократился на 2%.

Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном центробанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы – с 19,5% на 25,4%.