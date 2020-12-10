НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6%.

Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українськi Новини.

"В ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении. В месячном исчислении рост индекса также был ощутимым - на 1,3%. Такой прирост был выше, чем ожидал Национальный банк. Значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен", - сказано в нем.

Отмечается, что быстрый потребительский спрос также поддерживал рост цен в последние месяцы.

Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам.

Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота.

Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии.

Влияние "карантина выходного дня", по оценкам НБУ, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.