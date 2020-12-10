Евро 10 декабря дорожает к доллару в ожидании решений ЕЦБ по монетарной политике

Курс евро растет по отношению к доллару в четверг днем перед решениями Европейского центробанка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике и прогнозами регулятора по экономике Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.02 EET курс евро к доллару рос до 1,2104 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2081 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом поднимался до 104,45 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 91 пункта.

Рынки в четверг ждут заключительного в текущем году заседания ЕЦБ. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

Однако больший интерес для участников рынка представляет решение ЕЦБ по специальной программе по покупке активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). Сейчас ее объем составляет 1,35 триллиона евро, она действует до конца июня 2021 года. Экономисты, опрошенные агентством Рейтер, ожидают, что объем программы PEPP будет увеличен как минимум на 500 миллиардов евро, а срок действия будет увеличен на шесть месяцев.

"Эти корректировки вряд ли окажут значительное влияние на курс евро, даже если они будут немного более выраженными, чем ожидает рынок", - приводит агентство мнение аналитика Commerzbank Ю-На Парк-Хегер (You-Na Park-Heger). Он добавил, что для снижения курса евро необходим неожиданный шаг, такой как снижение ставки.