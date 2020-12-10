Справочный курс гривны 10 декабря понижен на 3,92 коп до 28,0778 грн/$1

|Показатель
|09.12.2020
|10.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0386
|28.0778
|0.14
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:22 10.12.2020 |
Национальный банк 10 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.92 коп. до 28.0778 UAH/USD.
|Показатель
|09.12.2020
|10.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0386
|28.0778
|0.14
Данные: НБУ
|
|
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