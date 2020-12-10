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АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.12.20

10:43 10.12.2020 |

Финансы, Экономика

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 декабря 2020 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаТер. громады
ФизлицаНерезиденты
на 02.12806643.18337065.18328967.0226411.800.00
9881.54104317.64
на 03.01822748.92337065.18334268.0226016.430.00
9619.48115779.81
на 03.02818667.86332376.85327068.8024643.580.00
9377.48125201.16
на 02.03812640.74325526.85322784.5627273.840.00
8779.48128276.00
на 01.04852509.54324576.85345206.2952633.080.00
9381.77120711.55
на 04.05849469.52324576.85351921.7551948.750.00
8681.77112340.40
на 01.06887746.07324576.85396155.5853082.130.00
7949.30105982.42
на 01.07880431.52324576.85417435.0730566.270.00
7623.17100230.15
на 03.08876657.10324576.85425116.4227207.750.00
7223.0892533.00
на 01.09863137.55324576.85415098.5328134.210.00
7659.7287668.24
на 02.10876478.74
324576.85
431332.74
29920.59
0.00
8143.76
82504.79
на 02.11
891721.25
324576.85
447765.55
31986.57
0.00
8334.65
79057.63
на 06.11893642.69
324576.85
450930.55
32616.58
0.00
8341.37
77177.34
на 09.11892779.35
324576.85
450474.75
32390.14
0.00
8300.40
77037.21
на 10.11892672.78
324576.85
450411.47
32443.70
0.00
8298.23
76942.54
на 11.11892581.85
324576.85
450442.52
32431.81
0.00
8394.40
76736.26
на 12.11898491.89
324576.85
456239.83
32530.83
0.00
8409.83
76734.54
на 13.11898687.40
324576.85
456363.67
32571.94
0.00
8435.11
76739.82
на 16.11900675.78
324576.85
457209.70
33563.78
0.00
8636.63
76688.83
на 17.11900680.99
324576.85
457303.71
33579.61
0.00
8630.89
76589.94
на 18.11900760.23
324576.85
457494.28
33559.51
0.00
8634.52
76495.08
на 19.11901576.85
324576.85
457928.08
33553.76
0.00
8667.55
76495.43
на 20.11897148.73
324576.85
455047.69
33638.78
0.00
8706.29
75179.13
на 23.11897576.63
324576.85
455369.25
33712.44
0.00
8737.52
75180.57
на 24.11897681.42
324576.85
455373.54
33728.19
0.00
8821.84
75181.00
на 25.11897665.84
324576.85
455557.23
33664.27
0.00
8833.30
75034.20
на 26.11897355.68
324576.85
454787.97
33874.18
0.00
8759.69
75356.99
на 27.11902928.35
324576.85
460202.43
33965.13
0.00
8823.21
75360.73
на 30.11903084.38
324576.85
460394.62
33890.00
0.00
8860.09
75362.82
на 01.12903292.36
324576.85
460614.83
33950.94
0.00
8874.00
75275.74
на 02.12903552.46
324576.85
460882.00
33901.08
0.00
8940.85
75251.69
на 03.12905947.76
324576.85
462215.88
34979.93
0.00
8918.10
75257.00
на 04.12905530.80
324576.85
462022.12
34823.71
0.00
8903.11
72205.02
на 07.12905477.81
324576.85
461720.00
34939.50
122.96
8910.41
75208.11
на 08.12905218.11
324576.85
461564.32
35076.32
122.96
8912.39
74965.28
на 09.12904546.27
324576.85
460852.31
35133.53
122.96
8897.73
74962.90
на 10.12914315.89
324576.85
466231.92
37573.25
122.96
8980.57
76830.34

Данные: НБУ

Официальный курс НБУ на 10 декабря - 28.0406 грн.
 

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