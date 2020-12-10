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Доллар 10 декабря торгуется разнонаправленно к евро и иене
08:04 10.12.2020 |
Курс доллара в четверг утром снижается к евро и растет к иене на фоне переговоров о сумме пакета помощи американской экономике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET курс евро к доллару рос до 1,2098 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2081 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом растет до 104,4 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 91 пункта.
Доллар не показывает единой динамики, дорожая к евро и дешевея к иене, трейдеры по-прежнему следят за процессом переговоров по размеру финансовой помощи американской экономике. Большая сумма пакета приведет к снижению курса доллара.
В ночь на среду министр финансов США Стивен Мнучин предложил 916 миллиардов долларов, что оказалось немного больше, чем предлагаемая до этого двумя партиями сумма. Переговоры о размере пакета помощи экономики страны ведутся с августа, ранее конгресс выделил на поддержку экономики более 3 триллионов долларов.
"Доллар может снизиться еще сильнее, если решение по пакету стимулирования экономики США будет принято в ближайшее время", - приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика Commonwealth Bank Кэрол Конг (Carol Kong). Аналитик также прогнозирует, что к середине 2021 года курс евро к доллару достигнет отметки 1,24 доллара за евро, что станет максимумом с апреля 2018 года.
Позднее в четверг участники торгов будут следить за заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что на заседании ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.
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