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ETF в ноябре впервые за год показали отток золота, он составил 107 т - WGC
17:57 09.12.2020 |
Отток золота из ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в ноябре 2020 года составил 107,1 тонны на $6,8 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).
Это первый отток золота из ETF за последние 12 месяцев, к тому же один из самых внушительных в истории (отток на большую сумму - на $8 млрд - был лишь в апреле 2013 года).
В ноябре, добавляет WGC, цены на золото упали на 6,3%, до $1763 за унцию - это худшая динамика с ноября 2016 года, когда цены упали на 7,4%.
Тем не менее по итогам января-ноября 2020 года приток золота в мировые ETF составил 916,2 тонны на $50,3 млрд. И хотя объем золота в ETF откатился от рекорда предыдущего месяца, он остался на солидном уровне 3 тыс. 792,9 тонны на $214,9 млрд.
Приток золота в ETF по регионам:
|Регион
|Ноябрь, т
|Ноябрь, $ млн
|11 месяцев, т
|11 месяцев, $ млн
|Северная Америка
|-62,3
|-3 717,9
|588,6
|33 161,2
|Европа
|-42,4
|-2 886,5
|272,5
|13 991,8
|Азия
|-0,4
|-35,1
|39,2
|2 228,5
|другие регионы
|-2,0
|-126,3
|15,9
|884,9
|Итого
|-107,1
|-6 765,8
|916,2
|50 266,5
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