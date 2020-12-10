ETF в ноябре впервые за год показали отток золота, он составил 107 т - WGC

Отток золота из ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в ноябре 2020 года составил 107,1 тонны на $6,8 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это первый отток золота из ETF за последние 12 месяцев, к тому же один из самых внушительных в истории (отток на большую сумму - на $8 млрд - был лишь в апреле 2013 года).

В ноябре, добавляет WGC, цены на золото упали на 6,3%, до $1763 за унцию - это худшая динамика с ноября 2016 года, когда цены упали на 7,4%.

Тем не менее по итогам января-ноября 2020 года приток золота в мировые ETF составил 916,2 тонны на $50,3 млрд. И хотя объем золота в ETF откатился от рекорда предыдущего месяца, он остался на солидном уровне 3 тыс. 792,9 тонны на $214,9 млрд.



Приток золота в ETF по регионам: