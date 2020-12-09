Справочный курс гривны 9 декабря повышен на 4,01 коп до 28,0386 грн/$1

|Показатель
|08.12.2020
|09.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0787
|28.0386
|0.143
Данные: НБУ
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12:21 09.12.2020 |
Национальный банк 9 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.01 коп. до 28.0386 UAH/USD.
|Показатель
|08.12.2020
|09.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0787
|28.0386
|0.143
Данные: НБУ
|
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