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Chainalysis: доля «нелегальных» биткоинов снижается
09:44 09.12.2020 |
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов уменьшается. Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis.
На графике ниже видно постепенно снижение удельного веса биткоинов, связанных с программами-вымогателями, даркнет-рынками, подсанкционными объектами и т. д.
Аналогичная тенденция еще более ярко выражена у Ethereum. Доля последнего в незаконных операциях и подозрительной активности в несколько раз меньше, чем у биткоина.
Связанная с Ethereum подозрительная активность в основном сопряжена со скам-проектами.
Соответствующий показатель биткоина берет начало преимущественно на даркнет-рынках.
Напомним, этим летом Chainalysis выявила почти 900 тысяч «нелегальных» биткоинов.
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