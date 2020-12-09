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Доллар дешевеет к евро 9 декабря на снижении опасений за мировую экономику
08:23 09.12.2020 |
Курс доллара в среду утром снижается к евро на новостях об эффективности вакцины от коронавируса компании Pfizer и о пакете поддержки экономики США, которые вызывают глобальный экономический оптимизм и отказ от более "надёжной" американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET курс евро к доллару рос до 1,2127 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2101 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом не менялся, оставаясь на уровне прошлого закрытия в 104,15 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 90,81 пункта.
Новости вокруг вакцины от коронавируса продолжают оказывать давление на американскую валюту, усиливая рисковые настроения на валютном рынке. Накануне эффективность вакцины, разработанной фармкомпаниями Pfizer и BioNTech, была подтверждена американским регулятором.
Кроме того, инвесторы по-прежнему следят за прогрессом в переговорах о пакете стимулирования экономики США, которые ведутся с августа. Министр финансов страны Стивен Мнучин предложил конгрессу пакет дополнительной поддержки американской экономики размером в 916 миллиардов долларов. Ранее был представлен пакет размером в 908 миллиардов.
"Мы думаем, что склонность к риску останется сильной", - приводит агентство Рейтер слова валютного аналитика Westpac Имре Шпайцера (Imre Speizer). При этом он добавляет, что ещё существуют потенциальные препятствия для глобального экономического восстановления, поэтому рыночные игроки всё ещё действуют осторожно.
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