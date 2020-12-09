Доллар 8 декабря снижается к евро и растет к иене, фунт существенно дешевеет

Доллар США незначительно снижается в паре с евро и умеренно растет к японской иене в ходе торгов во вторник.

Курс евро находится на уровне 1,2114 по сравнению с 1,2109 на закрытие предыдущей сессии.

Опубликованные во вторник окончательные данные Статистического управления Европейского союза показали, что экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2020 года выросла рекордными темпами - на 12,5% относительно предыдущего квартала. В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 4,3%.

Вторая оценка ВВП указывала на рост на 12,6% относительно предыдущего квартала и снижение показателя на 4,4% в годовом выражении. Эксперты не ожидали пересмотра показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Курс доллара относительно иены находится на уровне 104,16 против 104,05 по итогам торгов в понедельник.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index также растет на 0,1%.

При этом долларовый индекс остается под давлением на фоне ослабления аппетита к активам "тихой гавани" за счет надежд инвесторов на то, что распространение вакцины от коронавируса ускорит восстановление мировой экономики, пишет Trading Economics.

Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю - после празднования Дня благодарения - резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения - за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.

Также опасения трейдеров вызывает усиление напряженности между США и Китаем.

США ввели санкции против 14 членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) - высшего законодательного органа страны - за ограничения прав населения Гонконга, заявил госсекретарь США Майк Помпео в понедельник. Американские санкции подразумевают запрет 14 лицам из ПК ВСНП и членам их семей въезд на территорию США, блокирование их активов, которые находятся либо в юрисдикции США, либо под управлением американских лиц или в их владении; а также запрет гражданам США вести дела с этими лицами.

Фунт стерлингов существенно дешевеет по отношению к доллару США и евро, теряя к обеим валютам более 0,6%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в совместном заявлении по итогам телефонного разговора накануне заявили об отсутствии на данный момент условий для соглашения о будущих отношениях сторон.

Стоимость фунта стерлингов во вторник составляет $1,3304 против $1,3381 по итогам предыдущих торгов. Британская валюта торгуется на уровне 1,0981 евро по сравнению с 1,1050 евро по итогам прошлой сессии.