Справочный курс гривны 8 декабря повышен на 18,21 коп до 28,0787 грн/$1

|Показатель
|07.12.2020
|08.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2608
|28.0787
|0.644
Данные: НБУ
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12:25 08.12.2020 |
Национальный банк 8 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 18.21 коп. до 28.0787 UAH/USD.
|Показатель
|07.12.2020
|08.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2608
|28.0787
|0.644
Данные: НБУ
|
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