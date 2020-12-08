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Остаток средств на корсчетах банков 08.12.20
10:40 08.12.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|6 ноября
|46826.8
|9 ноября
|47208.1
|10 ноября
|43578.7
|11 ноября
|57412.1
|12 ноября
|59063.5
|13 ноября
|55443.0
|16 ноября
|62077.8
|17 ноября
|60835.3
|18 ноября
|57504.4
|19 ноября
|55816.7
|20 ноября
|52807.5
|23 ноября
|55267.1
|24 ноября
|57729.7
|25 ноября
|58137.3
|26 ноября
|55961.8
|27 ноября
|58811.8
|30 ноября
|54748.3
|1 декабря
|51546.4
|2 декабря
|49123.7
|3 декабря
|51585.9
|4 декабря
|53039.6
|7 декабря
|55379.0
|8 декабря
|51670.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 8 декабря - 28,2394 грн
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