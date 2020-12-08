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Китай протестирует оплату цифровым юанем через касание смартфонами
09:30 08.12.2020 |
Жители китайского города Сучжоу в ходе предстоящих испытаний цифрового юаня (DCEP) протестируют функцию «tap» на смартфонах, пишет Nikkei Asia.
При помощи прикосновений смартфонами свыше тысячи участников в отсутствие интернета смогут осуществить перевод DCEP друг другу, воссоздав опыт передачи наличных.
Цель инициативы максимально упростить и сделать удобным взаимодействие с национальной цифровой валютой для китайских граждан, расширив число потенциальных сценариев использования.
Тестирование новой возможности станет доступным на устройствах Huawei и пройдет в рамках распределения DCEP среди жителей Сучжоу 12 декабря. Лотерею в виде «красных конвертов» приурочат к сезону распродаж в конце года.
Распределение цифрового юаня в Сучжоу повторит опыт Шэньчжэня, где его обладателями стали 50 тысяч резидентов этого города.
Получившие в рамках эирдропа 200 юаней ($31) 100 тысяч счастливчиков смогут их потратить в том числе во втором по торговому обороту онлайн-ритейлере Китая JD.com. В публикации упоминается также участие агрегатора такси DiDi Chuxing
Впервые слухи о подобных планах появились в декабре 2019 года. В апреле 2020 года Народный банк Китая подтвердил старт испытаний цифрового юаня (Digital Currency Electronic Payment, DCEP) в четырех городах, включая Сучжоу. Сообщалось, что в них примут участие 19 магазинов и ресторанов, включая заведения сетей McDonald's и Starbucks.
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