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В ЕЦБ рассказали, когда активизируется работа над цифровым евро
09:15 08.12.2020 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) приступит к разработке плана по запуску цифрового евро в середине 2021 года, заявил глава отдела рыночных инноваций и интеграции регулятора Хольгер Нейхаус. Об этом пишет Cointelegraph.
В ходе Singapore FinTech Festival 2020 представитель ЕЦБ подчеркнул, что речь идет о фазе теоретической дискуссии, а не о конкретных шагах по выпуску актива. По его словам, европейский регулятор планирует оценить целесообразность внедрения цифровой валюты.
«Это позволило бы нам [...] определить, что такое цифровой евро, как он может выглядеть и быть реализован, когда будет принято политическое решение», - отметил Нейхаус.
На данный момент регулятор видит проблемы в использовании цифровых валют центробанков (CBDC) за границей. Особое беспокойство у ЕЦБ вызывают вопросы, связанные с регулированием движения капитала, добавил глава отдела банка.
Также Нейхаус напомнил о позиции регулятора касательно возможного будущего статуса CBDC - регулятор воспринимает новый актив лишь в качестве дополнения к наличным деньгам.
Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что суверенная валюта Евросоюза останется в основе его платежной системы.
Напомним, в ноябре глава регулятора исключила спешку с запуском CBDC - на это может уйти от двух до четырех лет.
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