Евро стабилен к доллару 8 декабря в ожидании внутренней статистики

Курс евро во вторник утром незначительно растет к доллару в ожидании данных по ВВП еврозоны и доверию инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 EET курс евро к доллару рос до 1,2115 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2108 доллара за евро. Курс доллара к иене не менялся, оставаясь на уровне прошлого закрытия в 104,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 90,86 пункта.

Позднее во вторник будут опубликованы данные по ВВП еврозоны. Аналитики полагают, что ВВП в третьем квартале снизился на 4,4% в годовом выражении. Кроме того, будет опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии. Ожидается, что показатель в декабре вырос до 45,5 пункта с уровня прошлого месяца в 39 пунктов.

Участники торгов также следят за процессом принятия новых мер поддержки экономики США на фоне пандемии коронавируса. Ранее был представлен проект мер на 908 миллиардов долларов. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, отмечает необходимость принятия дополнительных стимулов в январе.

За последние сутки в стране было выявлено 175 тысяч новых случаев коронавируса. До этого, по данным университета Джонса Хопкинса, число новых случаев инфицирования несколько дней подряд превышало отметку в 200 тысяч.