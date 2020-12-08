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МТСБУ вложило 670 миллионов в облигации государственного займа
18:25 07.12.2020 |
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) по состоянию на 1 октября 2020 года разместило средства Централизованного страхового резервного фонда защиты потерпевших в ДТП на сумму 559,3 млн грн в гривневых ОВГЗ и $3,78 млн или 107,09 млн грн в эквиваленте - в валютных ОВГЗ.
Согласно данным на сайте МТСБУ, кроме того, на депозитах в "Укрэксимбанке" находится 324,3 млн грн, в "Ощадбанке" - 147 млн грн, в "Укргазбанке" - 267 млн грн, "Приватбанке" - 24,75 млн грн.
Кроме того в "Кредобанке" на депозитах МТСБУ находится 94,2 млн грн, "Креди Агриколь Банке" - 9,12 млн грн, "ОТП Банке" - 42,9 млн грн, "ТАСкомбанке" - 95,79 млн грн, ПУМБе - 5,3 млн грн, "Альфа Банке" - 7,6 млн грн, "Правэкс-Банке" - 33,7 млн грн.
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