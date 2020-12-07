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Объем выдачи новых ипотечных кредитов за 10 мес. увеличился на 22,8% – опрос НБУ
15:51 07.12.2020 |
Объем выдачи банками новых ипотечных кредитов населению в январе-октябре 2020 года увеличился на 22,8% – до 2,75 млрд грн (г/г), в то время как количество новых ипотечных договоров сократилось на 2,3% - до 4,3 тыс. (г/г), свидетельствуют результаты опубликованного Национальным банком Украины (НБУ) ежемесячного опроса.
Согласно сообщению НБУ в понедельник, рост объемов обусловлен увеличением среднего размера ипотечного кредита, в частности, в октябре он увеличился по сравнению с сентябрем на 5,9% – до 741 тыс. грн.
По информации регулятора, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в октябре 2020 года составляет 87% по объему и 85% по количеству от всех новых выдач, в то время как в 2019 году этот показатель по сумме договоров составил 81%, а по количеству - 84%
Такая разница обусловлена, в том числе, тем, что средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке ниже, чем на первичном. В частности в октябре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,3%, а на первичном - 17,2%.
В то же время в октябре 2020 года около 36,6% ипотечных договоров по количеству и 34% по сумме заключено с фиксированной процентной ставкой, в то время как в октябре 2019 года эти показатели составляли 72,7% и 67% соответственно.
Статистика центробанка свидетельствует, что за 10 месяцев 2020 года больше всего кредитов выдано в Киеве - 1,14 тыс. (26,5% общего количества) на 1,044 млрд грн (37% общей суммы), затем идет Киевская область - 442 (10,3%) на общую сумму почти 386 млн грн (7,7%), Харьковская - 453 на 211 млн грн (10,5% и 14% соответственно), в Львовская - 290 договора на 193 млн грн и Днепропетровская - 304 договора на 146 млн грн.
Регулятор подчеркнул, что результаты опроса являются самооценкой собственных ипотечных портфелей банков и могут не совпадать с официальной статистикой, размещенной на его сайте.
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