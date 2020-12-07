Украинцы в ноябре купили наличной валюты на $127,8 млн больше, чем продали

Объем покупки населением наличной валюты в ноябре 2020 года превысил объем продажи на $127,76 млн, следует из отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ей, в ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы сократили продажу валюты на 3% – до $1,32 млрд в эквиваленте, в то время как покупка выросла на 10,7% – до $1,44 млрд в эквиваленте.

В целом по итогам 11 месяцев 2020 года объем продажи ($14,33 млрд) наличной валюты преобладал над объемом покупки ($13,14 млрд), разница между которыми составила $1,19 млрд, свидетельствуют данные НБУ.

Как сообщалось, глава Совета НБУ Богдан Данилишин 17 ноября написал в Facebook, что чистая покупка наличной валюты населением Украины с начала ноября составила $120 млн.