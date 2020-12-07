Золотовалютные резервы Нацбанка в октябре замедлили падение

Международные резервы Украины на 1 декабря 2020 года составили, по предварительным данным, $26 млрд 135,7 млн (в эквиваленте), что на $4,7 млн меньше, чем на начало ноября, сообщил Нацбанк Украины (НБУ) в понедельник.

"В ноябре они (резервы – ИФ) уменьшились на $4,7 млн (в эквиваленте) в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, которые были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства", – говорится в сообщении.

Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в ноябре отразились операции правительства по управлению госдолгом – общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $319,6 млн (в эквиваленте).

Уточняется, что $245,9 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в инвалюте, $72,5 млн – на обслуживание еврооблигаций, а остаток – на выполнение других обязательств государства в инвалюте.

Вместе с тем валютные поступления в пользу правительства составили $355,5 млн (в эквиваленте), указывает НБУ.

Согласно сообщению, на динамике резервов также отразились операции центробанка на межбанковском валютном рынке – в ноябре регулятор купил $41 млн и провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $87 млн в первую неделю месяца.

"В начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение в результате продолжения оживления деловой активности, в том числе из-за активизации импортеров", – пояснил регулятор.

Кроме того, на динамику показателя в ноябре повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) – в прошлом месяце их стоимость выросла на $77,9 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.

Как отмечает регулятор, по состоянию на 1 декабря 2020 года объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Помимо этого НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в октябре сократились на $154 млн, или на 1% – до $15,22 млрд.

Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $25,302 млрд, а ЧМР – $15,785 млрд.

В структуре резервов на начало года ценные бумаги занимали 84,2%, наличные, корсчета и депозиты – 10,9%, а золото – 4,8%.