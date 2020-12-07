Банк международных расчетов успешно протестировал оптовую CBDC

Банк международных расчетов (BIS) при участии Банка Швейцарии и крупнейшей фондовой биржи страны SIX Swiss Exchange в ходе испытаний подтвердил возможность использования национальных цифровых валют (CBDC) для расчетов по токенизированным активам.

В рамках проверки концепции участники проекта Helvetia изучили юридическую и техническую возможность реализации перевода цифровых активов. Они сравнили выпуск оптовой CBDC на базе DLT-платформы и ее интеграцию с существующей оптовой платежной системой.

Розничные CBDC или универсальные их аналоги, предусматривающие другие сценарии использования и выпуск которых может быть сопряжен с различными политическими последствиями, не стали объектами проверок концепции.

Испытания проводились на базе инновационного хаба BIS. Банк Швейцарии подчеркнул, что они не являются сигналом готовности выпуска оптовой CBDC или разрешения расчетов по сделкам на торговой блокчейн-платформе SDX фондовой биржи SIX Group в швейцарской межбанковской клиринговой системе.

Полученные результаты показали преимущества оптовой CBDC и создали условия для проведения дальнейших экспериментов. Их целью станет оценка влияния выпуска цифровых валют на будущее финансовой системы.

«Если оптовым CBDC предстоит реализовать свой потенциал в качестве нового средства расчетов, то их структура и последствия заслуживают тщательного изучения и рассмотрения. Учитывая скорость цифровой трансформации, центральные банки должны научиться быстро принимать обоснованные политические решения», - заявил глава инновационного хаба BIS Бенуа Кере.



