Справочный курс гривны 7 декабря повышен на 3,81 коп до 28,2608 грн/$1

|Показатель
|04.12.2020
|07.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2989
|28.2608
|0.135
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:18 07.12.2020 |
Национальный банк 7 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.81 коп. до 28.2608 UAH/USD.
|Показатель
|04.12.2020
|07.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2989
|28.2608
|0.135
Данные: НБУ
|
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