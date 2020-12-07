Доллар 7 декабря дорожает к евро на геополитических рисках

Курс доллара растет к евро в понедельник днем после того, как новые признаки обострения отношений между США и КНР способствовали увеличению спроса на более надежную американскую валюту в паре с европейской, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.13 EET курс евро к доллару снижался до 1,2092 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,212 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,28 иены со 104,14 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,47%, до 91,13 пункта.

Спрос на доллар растет в понедельник после сообщений СМИ о новых возможных санкциях США против Китая. На этот раз санкции могут затронуть примерно 14 китайских чиновников. Трейдеры опасаются нового обострения отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

В то же время снижение курса евро к доллару ограничивает статистика из Германии, оказавшаяся лучше прогнозов. Так, по официальным данным, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в октябре вырос на 3,2% по сравнению с сентябрем, при этом ожидался рост на 1,6%.

"Рост промышленного производства в Германии в октябре и признаки того, что он сохранится после вступления в силу новых ограничений в ноябре, позволяют предположить, что экономика Германии избежит сокращения ВВП в четвертом квартале", - приводит газета Wall Street Journal мнение главного экономиста Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингема (Andrew Kenningham).