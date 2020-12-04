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Bloomberg: внедрение цифрового юаня изменит игровую индустрию Макао
Операторы крупнейшего в мире казино-хаба обеспокоены возможным внедрением в Макао цифровой валюты, поддерживаемой центральным банком Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Некоторые компании, организующие поездки в Макао крупных китайских игроков, которые приносят городу до половины дохода от азартных игр, уходят из индустрии или переводят ресурсы в другие места. По их словам, введение отслеживаемой властями валюты станет похоронным звоном по отрасли, которая уже значительно пострадала от пандемии (минус $27 млрд дохода в этом году) и ужесточения правил в отношении азартных игр с высокими ставками за последние несколько лет.
Хотя никаких официальных планов объявлено не было, ряд операторов казино заявили изданию, что в последние несколько месяцев к ним обратился регулятор Макао, чтобы обсудить возможность использования цифровых юаней для покупки фишек, которые в настоящее время номинированы в гонконгских долларах.
Обсуждение все еще находится на начальной стадии, и нет окончательного решения в отношении его продолжения, уточнили собеседники Bloomberg.
По их мнению, внедрение цифрового юаня станет существенным ударом по индустрии. Крупные игроки, которые приносят $17 млрд дохода от игр в год, скорее всего, переберутся в другие, менее регулируемые юрисдикции, включая Филиппины и Камбоджу. Даже мелкие игроки могут с настороженностью воспринять повышенную прозрачность финансовых операций.
«При широком применении цифровой юань нанесет серьезный удар как по VIP-сегменту, так и по массовому. Это нарушит конфиденциальность клиентов и ограничит количество ставок людей потенциальным лимитом конвертации в иностранную валюту, установленным для цифрового юаня», - считает доцент Центра исследований игр и туризма Политехнического института Макао Чжоу Цзиньцюань.
Однако ряд экспертов полагает, что использование цифровой валюты может принести выгоду игровой индустрии Макао. Отсутствие необходимости конвертировать средства в иностранную валюту позволит более широко открыть рынок материкового Китая, подчеркнули они.
Кроме того, сейчас для игры в казино Макао необходимы банковские карты или наличные деньги, которые не слишком распространены в Китае, в то время как высока популярность цифровых платежных систем, таких как Alipay и WeChat Pay. В этой ситуации цифровой юань может способствовать привлечению в казино большего количества пользователей.
Источники Bloomberg отметили, что власти рассматривают возможность использования в казино только цифрового юаня. Alipay и WeChat Pay в план не включены, поскольку не помогут правительству отслеживать потоки капитала.
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