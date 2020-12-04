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Евро 4 декабря торгуется к доллару у максимума с апреля 2018 года
12:47 04.12.2020 |
Курс евро торгуется по отношению к доллару в пятницу днем у максимальных отметок с апреля 2018 года на фоне макроэкономических данных из Германии, которые оказались лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.51 EET курс евро к доллару рос до 1,2172 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,214 доллара за евро. При этом в четверг показатель достиг 1,2177 доллара - максимума с конца апреля 2018 года. Курс доллара к иене поднимался до 103,97 иены со 103,83 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 90,66 пункта, в четверг индекс достиг 90,51 пункта, минимума также с конца апреля 2018 года.
Поддержку курсу евро в пятницу оказывают статистические данные из Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы. Так, объем промышленных заказов в стране в октябре вырос на 2,9% в месячном исчислении после роста на 1,1% месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только на 1,5%.
"В промышленности (Германии - ред.) снова все в порядке. Ослабление в экономике из-за пандемии в некоторой степени связано с сектором услуг. И это не скоро изменится", - сказал агентству Рейтер старший экономист Landesbank Baden-Wuerttemberg Йенс-Оливер Никлаш (Jens-Oliver Niklasch).
Позднее в пятницу мировые рынки ожидают макростатистику по США, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики и повлиять на курс доллара. Согласно прогнозу экспертов, безработица в США в ноябре опустилась до 6,8% с 6,9% в октябре. При этом ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло минимальными с мая темпами - на 469 тысяч.
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