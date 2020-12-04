Справочный курс гривны 4 декабря понижен на 0,6 коп до 28,2989 грн/$1

|Показатель
|03.12.2020
|04.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2931
|28.2989
|0.532
Данные: НБУ
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12:26 04.12.2020 |
Национальный банк 4 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.58 коп. до 28.2989 UAH/USD.
|Показатель
|03.12.2020
|04.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2931
|28.2989
|0.532
Данные: НБУ
|
|
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