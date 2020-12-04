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Конгрессу США предложили регулирование стейблкоинов
08:40 04.12.2020 |
В Конгресс США внесен законопроект, обязывающий эмитентов стейблкоинов получать банковские лицензии и регуляторное одобрение. Инициатором выступила группа законодателей во главе с представителем Демократической партии Рашидой Тлайб.
Документ призван защитить пользователей от рисков, связанных с цифровыми платежными инструментами. В качестве примера законодатели привели стейблкоин Libra.
«Цифровые валюты, чья стоимость постоянно привязана или стабилизируется относительно традиционных валют, таких как доллар, несут новые регуляторные вызовы и представляют растущий источник рисков для рынка, ликвидности и кредитных рисков», - говорится в проекте закона.
Авторы инициативы предлагают обязать эмитентов стейблкоинов получать разрешения от Федеральной резервной системы, Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) и банковского регулятора.
Обязательным условием станет наличие страховки FDIC или поддержание резервов для обеспечения быстрой конвертации средств в доллары.
CEO Circle Джереми Аллэйр назвал законопроект «огромным шагом назад» для инноваций цифровых валют в США. По его мнению, документ ограничит развитие технологии блокчейн и индустрии финансовых технологий.
Глава платформы моментального обмена криптовалют ShapeShift Эрик Вурхис призвал законодателей не заставлять криптовалюту «действовать как банки».
Член Палаты представителей штата Вайоминг и сторонник криптовалют Тайлер Линдхольм заявил, что законопроект идет вразрез с фундаментальным принципом децентрализации.
Законодатели напомнили, что Тлайб была одним из критиков главы Управления контролера денежного обращения (OCC) Брайана Брукса. В письме представители Конгресса заявили, что OCC уделяет много внимания криптовалютам.
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