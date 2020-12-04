Конгрессу США предложили регулирование стейблкоинов

В Конгресс США внесен законопроект, обязывающий эмитентов стейблкоинов получать банковские лицензии и регуляторное одобрение. Инициатором выступила группа законодателей во главе с представителем Демократической партии Рашидой Тлайб.

Документ призван защитить пользователей от рисков, связанных с цифровыми платежными инструментами. В качестве примера законодатели привели стейблкоин Libra.

«Цифровые валюты, чья стоимость постоянно привязана или стабилизируется относительно традиционных валют, таких как доллар, несут новые регуляторные вызовы и представляют растущий источник рисков для рынка, ликвидности и кредитных рисков», - говорится в проекте закона.

Авторы инициативы предлагают обязать эмитентов стейблкоинов получать разрешения от Федеральной резервной системы, Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) и банковского регулятора.

Обязательным условием станет наличие страховки FDIC или поддержание резервов для обеспечения быстрой конвертации средств в доллары.

CEO Circle Джереми Аллэйр назвал законопроект «огромным шагом назад» для инноваций цифровых валют в США. По его мнению, документ ограничит развитие технологии блокчейн и индустрии финансовых технологий.

Глава платформы моментального обмена криптовалют ShapeShift Эрик Вурхис призвал законодателей не заставлять криптовалюту «действовать как банки».

Член Палаты представителей штата Вайоминг и сторонник криптовалют Тайлер Линдхольм заявил, что законопроект идет вразрез с фундаментальным принципом децентрализации.

Законодатели напомнили, что Тлайб была одним из критиков главы Управления контролера денежного обращения (OCC) Брайана Брукса. В письме представители Конгресса заявили, что OCC уделяет много внимания криптовалютам.



