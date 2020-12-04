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Золото 4 декабря на пути к недельному приросту из-за ослабления доллара
08:15 04.12.2020 |
Цена на золото в пятницу утром слабо растет, приближаясь к первому недельному приросту за четыре недели из-за более слабого курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.13 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,15%, или на 2,7 доллара, до 1843,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,19%, до 24,183 доллара за унцию.
В пятницу цены на золото демонстрируют небольшое увеличение, двигаясь к своему первому недельному росту за четыре недели, поскольку оптимизм по поводу соглашения о стимулировании экономики США оказывает давление на доллар и повышает привлекательность металла как средства защиты от инфляции. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) продолжает оставаться на минимальной с 2018 года отметке в 90,72 пункта.
Золото на этой неделе прибавило в цене более 3%.
Ранее сенаторы в США от обеих партий представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов. Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконелл также заявлял, что законодатели близки к принятию компромиссного пакета мер поддержания экономики на фоне пандемии. В четверг действующий президент страны Дональд Трамп сообщил, что поддержит пакет мер стимулирования экономики на фоне коронавируса.
Стоимость слитков также поддерживает сообщение СМИ о том, что фармацевтический гигант Pfizer из-за проблем с логистикой поставит до конца 2020 года вдвое меньше доз вакцины от коронавируса, чем предполагалось. Как сообщила ранее газета Wall Street Journal, первоначально Pfizer и ее немецкий партнер BioNtech планировали до конца года поставить 100 миллионов доз вакцины, теперь эта цифра скорректирована до 50 миллионов.
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