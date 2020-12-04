Доллар слабо колеблется 4 декабря в ожидании статистики по безработице в США

Курс доллара к мировым валютам остается в пятницу у минимумов почти за 2,5 года, но меняется слабо, рынки ожидают данные по безработице в США, также оценивая перспективы по принятию проекта поддержки экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.58 EET курс евро к доллару рос до 1,2142 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,214 доллара за евро, в четверг показатель достиг 1,2177 доллара - максимума с конца апреля 2018 года. Курс доллара к иене поднимался до 103,92 иены со 103,83 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 90,69 пункта, в четверг индекс достиг 90,51 пункта, минимума также с конца апреля 2018 года.

В то время, как доллар продолжает оставаться у самого низкого уровня с весны 2018 года, рынки ожидают важную макростатистику по США, которая может дать инвесторам подсказки по восстановлению экономики страны. Согласно прогнозу экспертов, безработица в США в ноябре опустилась до 6,8% с 6,9% в октябре. До пандемии показатель находился на уровне 3,5%, в апреле индикатор вырос до 14,7%, в августе - опустился ниже 10%, до 8,4%.

Вместе с этим, инвесторы оценивают перспективы принятия проекта поддержки экономики США почти в 1 триллион долларов. Ранее сенаторы в США от обеих партий представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит пакет мер стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса.

Инвесторы также ожидают декабрьскую серию заседаний крупных мировых центробанков. Уже на следующей неделе пройдет встреча Европейского центрального банка (ЕЦБ), а еще через неделю - Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Евро закрепился выше уровня в 1,21 доллара впервые с весны 2018 года, несмотря на то что остается всего неделя до того, как Европейский центральный банк, как ожидается, примет дополнительное стимулирование", - цитирует агентство Рейтер мнение стратега Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).