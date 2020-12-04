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Покупка валюты на условиях «форвард» в ноябре увеличилась на 7,8% - НБУ
08:15 04.12.2020 |
Объем покупки валюты на условиях "форвард" в ноябре этого года составил эквивалент $447,7 млн, что на 7,8% больше, чем в октябре и на 53% - чем в сентябре, сообщил Нацбанк Украины.
Согласно его данным, в результате доля "форвардов" в общем объеме спроса на валюту достигла в ноябре 7,8% по сравнению с 7,5% в октябре и 4,7% в сентябре.
Объем продажи валюты на условиях форвард, наоборот, в ноябре продолжил сокращаться: он составил всего $7,1 млн по сравнению с $14,9 млн в октябре и $32 млн в сентябре.
В то же время в первый день декабря, когда гривня укрепилась до 28,44 грн/$1 после более 10 дней ослабления (с 28,11 грн/$1 до 28,56 грн/$1), покупка валюты ну условиях "форвард" упала до $1,8 млн, тогда как продажа выросла до $7,5 млн.
В целом с начала года объем "форвардной" покупки валюты составил $2,72 млрд грн, или 4,5%, продажи - $0,31 млрд, или 0,5%.
В ноябре минувшего года покупка валюты на условиях "форвард" составила $100,7 млн, продажа - $6,2 млн.
Как сообщалось, покупка населением иностранной валюты в ноябре впервые с начала 2020 года превысила ее продажи - на $135 млн, тогда как в октябре продажи превысили покупки на $53,5 млн, а в целом по итогам 10 месяцев 2020 года - на $1,31 млрд.
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